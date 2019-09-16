Марадона с поражения дебютировал во главе Химнасии

Новости спорта:Новый клуб аргентинца остается на последнем месте.

Диего Марадона не сумел победить в первом матче на посту главного тренера Химнасии и Эсгримы. Клуб из Ла-Платы в 6-м туре чемпионата Аргентины уступил Расингу со счетом 1:2.

58-летний Марадона возглавил Химнасию и Эсгриму в начале сентября, подписав контракт до конца нынешнего года. Тренер попытается спасти команду от вылета.

Напомним, что Марадона в июне текущего года покинул пост главного тренера мексиканского клуба Дорадос по состоянию здоровья.

Химнасия и Эсгрима после 6-ти сыгранных туров идет на последнем месте в чемпионате Аргентины. Следующий матч команда Марадоны проведет 24 сентября против Тальереса.