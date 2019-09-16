Ибрагимович установил уникальные рекорд в MLS

Новости спорта:Нападающий забил свои 24-й, 25-й и 26-й голы в текущем сезоне, сыграв в 25 матчах.

Шведский форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибраuимович поучаствовал в разгроме Спортинг Канзас Сити (7:2) в рамках МЛС, оформив хет-трик.

Нападающий забил свои 24-й, 25-й и 26-й голы в текущем сезоне, сыграв в 25 матчах. Это уже второй его хет-трик по ходу чемпионата, ранее он также делал шесть дублей.

Отметим, что Ибрагимович после успешной игры установил рекорд клуба по количеству голов в одном сезоне, ранее он принадлежал гватемальскому форварду Карлосу Руису (24 гола).

Однако, в гонке голеадоров МЛС на данный момент швед уступает нападающему ФК Лос-Анджелес Карлосу Веле, у которого на два мяча больше.

ЛА Гэлакси находится на 5-м месте Западной конференции МЛС, попадая в зону плей-офф. В следующей игре команда Златана сыграет 22 сентября с Монреаль Импакт.