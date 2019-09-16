"Николаевич, пора": Милевский обратился к Шевченко

Новости спорта:В текущем сезоне Милевский в чемпионате Белоруссии сыграл в 20 матчах за Динамо-Брест.

Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский, который ныне выступает за Динамо Брест, обратился к главному тренеру национальной украинской команды.

34-летний футболист заявил, что его уже нужно снова вызывать в стан "желто-синих".

"Николаевич, пора", - отметил Милеский в своем Instagram, выставив пост с Шевченко в форме сборной Украины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Nikalaich pora Публикация от timi1010 (@timi1010) 15 Сен 2019 в 1:57 PDT

В текущем сезоне Милевский в чемпионате Белоруссии сыграл в 20 матчах за Динамо-Брест, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Последний гол он отпраздновал в стиле Криштиану Роналду.

Напомним, что Артем выступал за национальную команды в период с 2006 по 2012 года.