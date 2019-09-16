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Талант Динамо: Не хочу говорить, что у нас сейчас в раздевалке

Талант Динамо: Не хочу говорить, что у нас сейчас в раздевалке
09:07 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Защитник Динамо Виталий Миколенко сказал, что сейчас не лучшая атмосфера в раздевалке команды.

Полузащитник Динамо Виталий Миколенко рассказал о состоянии игроков после поражения от Десны в 7-м туре УПЛ (1:2). По его словам, сейчас не наилучший момент в команде.

"Атмосфера в команде? Не хотел бы говорить, что у нас в раздевалке творится. Сейчас момент не из лучших», — заявил Миколенко.

"Когда победим? Каждый игрок в команде ставит этот вопрос самому себе. По крайней мере, я ставлю себе, пытаюсь, прежде всего, разобраться в себе, но, как видите, ничего не получается. Две ошибки – два гола. Ничего не могу сказать".

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Проиграв Десне, Динамо продлило свою безвыигрышную серию во всех турнирах до 6 матчей.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), УПЛ, ФК Десна, Виталий Миколенко.
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