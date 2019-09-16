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Среди лучших: Лунин попал в топ-40 номинантов на премию Golden Boy

Среди лучших: Лунин попал в топ-40 номинантов на премию Golden Boy
10:05 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Андрей Лунин, выступающий в аренде в Вальядолиде, остался в списке претендентов на премию Golden Boy и после сокращения номинантов до сорока.

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин, выступающий в аренде в Вальядолиде, остался в списке претендентов на премию Golden Boy и после сокращения номинантов до сорока, сообщает Tuttosport.

В данный момент у кипера лишь 3% голосов, в то время как главным претендентом на победу является Абдулкадир Омюр из Трабзонспора (24%).

Награда Golden Boy вручается лучшему молодому игроку до 21 года. Помимо вратаря Реала и сборной Украины, в нем находятся такие игроки, как Джанлуиджи Доннарумма (Милан), Маттейс Де Лигт (Аякс), Фил Фоден (Манчестер Сити), Маттео Гендузи (Арсенал), Николо Дзаньоло (Рома), Жоау Феликс (Бенфика).

По итогам завершившегося в июне молодежного чемпионата мира, на котором Украины выиграла золотые медали, Лунин признан лучшим кипером турнира.

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Голосование за лучшего молодого футболиста будет проходить до конца года, а в октябре список претендентов сократится до 20-ти.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Андрей Лунин.
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