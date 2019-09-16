"В Германии нужно биться, бодаться": Коноплянка объяснил свой провал в Шальке

Новости спорта:Новичок Шахтера признался, что хочет поднять украинский футбол на европейский уровень.

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка рассказал о причинах возвращении в Украину и объяснил, почему у него не получилось заиграть в Шальке. Он считает, что чемпионат Германии не совсем подходит для него по стилю.

Кроме того, Коноплянка признался, что своей игрой собирается вывести чемпионат Украины на европейский уровень.

«Почему я пришел? Услышал слова президента. На самом деле, почему бы и нет? Почему бы не вернуть тот чемпионат, который был 4 года назад? Да, в Европе все хорошо, хороший чемпионат, но мы своих людей будем радовать? Народ тоже хочет видеть тот футбол, который показывают в Европе. Я первый ушел и теперь первый вернулся», — рассказал Коноплянка в интервью программе ПроФутбол.

«Футбол в Европе? В первую очередь, у них дисциплина на тренировках. Особенно наш предпоследний тренер в Шальке, он даже запрещал нам улыбаться. Просто менталитет другой. Спросите у Саши Зинченко, но у него другая ситуация. Более расслабленный коллектив и есть результат».

«А в Германии – дисциплина на первом месте, там все ходят, вроде бы что-то произошло у человека. Понимал, что если я буду другим, то выпадаю из коллектив. Смог бы такой футболист, как Марлос, заиграть там? Тяжело. Нужен тренер. Когда бегаем и постоянная физика, биться, бодаться. Там это ценят, а я не тот футболист, у которого это хорошо получается».

«Очень тепло пообщались с президентом Шахтера. Пообщались тепло, вроде бы давно знакомы. Ринат Леонидович Ахметов не был спокоен, он был приятно удивлен моим соглашением, и мне тоже это было приятно. Это уже было после подписания. Дарио Срна сказал, что меня здесь ждут. А для меня это самое ценное».

«Я тренировался каждый день. Был в Днепре с семьей, там тренировался. Самое тяжелое – просто сидеть и ждать. Сейчас кондиции лучше. С каждым днем я прибавляю. Только физика… Минимальные моменты остались».

«Соскучился по чемпионату Украины, это мой дом, наши люди. Может, Ярмоленко скоро вернется. Может, вернусь, а 2-3 человека вернутся из-за меня на стадион. Очень приятно, когда болельщики приходят и смотрят».

Конплянка после четырех лет выступлений в Севилье и Шальке в начале сентября вернулся в Украину, подписав 3-летний контракт с Шахтером.

За Горняков Евгений дебютировал в матче против Зари (4:3), отметившись голевой передачей на Жуниора Мораеса, который забил победный мяч в ворота луганчан.

В среду Шахтер начнет выступления в Лиге чемпионов — команда Луиша Каштру в Харькове сыграет с Манчестер Сити.