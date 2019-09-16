Худший старт в истории: Динамо установило антирекорд в УПЛ

Новости спорта:Динамо позорно уступило черниговской Десне в матче седьмого тура УПЛ (1:2).

Вчера киевское Динамо позорно уступило черниговской Десне (1:2), установив шокирующий антирекорд в чемпионате Украины. Под руководством Алексея Михайличенко динамовцы значительно ухудшили свои показатели, что киевлянам не удавалось ни при одном другом предыдущем тренере.

Динамо сыграло 6 матчей в Favbet лиге и занимает только шестое место, едва не вылетев из первой шестерки. Статистика Динамо такова: 2 победы, 2 ничьи и 2 поражение, что является худшим показателем киевлян в истории УПЛ.

Прежде, худшим считался сезон 2007/08, когда у "Динамо" Анатолия Демьяненко после шести сыгранных матчей было 9 баллов.

После крайнего поражения наставник Динамо Алексей Михайличенко заявил, что команду преследует тотальное невезение, а качество игры тренера полностью устраивает.

Последний раз в УПЛ Динамо побеждало еще при Александре Хацкевиче, тогда в матче второго тура был обыгран ФК Львов.