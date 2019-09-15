"Надеюсь, я не лишил работы Михайличенко": тренер Десны - о победе над Динамо

Новости спорта:Александр Рябоконь прокомментировал поединок седьмого тура УПЛ Динамо против Десны.

Главный тренер Десны Александр Рябоконь поделился впечатлениями после победы над Динамо (2:1) в матче 7 тура УПЛ.

"Футбол – это вид спорта, где главное – результат. Довольны, что смогли обыграть одного из грандов украинского футбола. Довольно уверенно начали матч, достойно выглядели. Примерно на 25-й минуте отдали инициативу сопернику, хуже стали играть в пас, но реализовали одну из контратак.

Во второй половине нам было немного легче, несмотря на то, что быстро пропустили. Была какая-то уверенность, что нам по силам взять очки.

Надеюсь, не отправил Михайличенко в отставку. Он работает всего несколько дней. Кстати, мне было обидно за отставку Хацкевича, потому что при нем росла молодежь", – цитирует Рябоконя Tribuna.com.