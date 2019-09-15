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Динамо - Десна: слова Михайличенко после матча

Динамо - Десна: слова Михайличенко после матча
20:57 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Тренер Динамо Киев Алексей Михайличенко поделился своим мнением о проигранном поединке 7 тура УПЛ против черниговской Десны.

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал домашнее поражение киевлян в матче 7-го тура УПЛ против "Десны".

— Комментарий по матчу будет очень коротким. Счет на табло. Та неудовлетворенность, которая имеется по итогам этого поединка, больше всего касается самого результата. Потому что по такой игре проигрывать нельзя. Даже несмотря на то, что без ошибок не обошлось.

Говоря об ошибках, прежде всего, нужно упомянуть второй пропущенный мяч, который психологически немного подкосил некоторых наших футболистов. Были затрачены некоторые усилия, чтоб исправить ситуацию, и я благодарен ребятам, что они не перестали играть, все равно старались добиться хорошего результата, верили в победу, боролись до конца, играли. Но любые усилия, не подтвержденные голами, приводят к тому, что игра забудется, а счет останется. Это самое важное.

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Очень неприятный отрезок времени для меня и для команды. В трех матчах мы потеряли очень много очков. Очень много! Если в отношении двух первых поединков можно было что-то списать на то, что мы в тот период более тесно знакомились друг с другом, то сегодня несколько ошибок перечеркнули громадный объем работы, проделанной командой. Сегодня были хорошие скорости, много хороших конструктивных атак, но при создании голевых моментов нам не хватало мастерства, везения, уверенности. Когда команда проводят ряд неудачных матчей, то немного теряется вера в себя. Сейчас моя главная задача — вернуть эту веру футболистов в свои силы, в себя. Они умеют играть в футбол и умеют выигрывать. Но что-то им пока мешает.

— 15 лет назад вы также возглавляли "Динамо" и в Борисполе проиграли "Борисфену" Рябоконя со счетом 0:2. Помните ли вы тот матч?

— Я прекрасно помню ту игру. Тогда моё состояние было примерно таким же, как сейчас. Тогда я тоже прекрасно понимал, что мы допустили ряд ошибок, которые стали роковыми. Сегодня ситуация, к сожалению, повторилась.

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— Ваше мнение: был гол в спорной ситуации в конце первого тайма?

— Пусть судьи разбираются. Они сейчас тренируются с системой VAR, вот пусть и дальше тренируются.

— Какова, на ваш взгляд, ваша ответственность в процентном отношении за ту позицию, которую сейчас "Динамо" занимает в турнирной таблице?

— Стопроцентная! Я отвечаю за результат, а команда — за игру. Я это прекрасно понимаю.

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— Куда пропал Николай Шапаренко? Он не попал в заявку не только на сегодняшний матч, но и на вчерашний поединок молодежного первенства...

— После возвращения из молодежной сборной он не провел и одной полноценной тренировки, работал индивидуально. Вернулся, получил травму, сейчас снова восстанавливается.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Алексей Михайличенко, ФК Десна, Новости футбола, Чемпионат УПЛ.
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