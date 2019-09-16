Месси отказался от перехода в клуб Бекхэма

Новости спорта:Нападающий Барселоны не собирается менять клуб.

Отец Лионеля Месси Хорхе якобы обсуждал возможность перехода сына в Интер Майами. Однако Goal утверждает, что эта информация не соответствует действительности.

Недавно стало известно, что у Месси в контракте есть пункт, который позволяет ему каждым летом бесплатно покинуть клуб. Однако, в частности, Жерар Пике не переживает, что такое случится.

Интер Майами готовится к старту в MLS, который состоится в следующем сезоне. Также клубу приписывали интерес к форварду ПСЖ Эдинсону Кавани, который может стать свободным агентом следующим летом.

Предполагается, что Интер связывался с Луисом Суаресом по поводу перехода, а возможным тренером команды называют Дженнаро Гаттузо.