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Виллиан оценил тренерские способности Лэмпарда

Виллиан оценил тренерские способности Лэмпарда
11:47 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Виллиан рассказал свое мнение о нынешнем тренере Челси Франке Лэмпарде.

Полузащитник Челси Виллиан рассказал свое мнение о нынешнем тренере Челси Франке Лампарда. По его словам, наставнику необходимо больше времени.

«Думаю, в данный момент необходимо дать больше времени Лампарду. За те пять лет, что я в клубе, здесь сменилось уже шесть тренеров. Чтобы быть похожими на Ман Сити и Ливерпуль, необходимо дать Лампарду 3-4 года, тогда будет эффект», — цитирует Виллиана Sky Sports.

«Он очень хорошо знает Челси, ведь был одним из лучших игроков этого клуба, а фанаты его очень любят».

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Лампард возглавил Челси минувшим летом после ухода экс-коуча команды Маурицио Сарри в Ювентус.

Под руководством Лампарда лондонцы проиграли Ливерпулю в Суперкубке УЕФА и не слишком удачно начали чемпионат Англии. На данный момент Челси располагается на 6-м месте АПЛ.

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Виллиан, ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Франк Лэмпард.
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