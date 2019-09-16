Вот как нужно, Динамо: Челси покорилось уникальное достижение

Новости спорта:Среди голеадоров оказались лишь англичане до 21 года.

В рамках пятого тура чемпионата Англии Челси на выезде раскрошил Вулверхэмптон (5:2).

Интересно, что в том поединке трижды отметился Тэмми Абрахам, а также по одному разу отметились Мэйсон Маунт и Фикайо Томори.

Примечательно, что эти трое футболистов - единственные, кто забивал за "синих" в сезоне-2019/20. К тому же, они все являются воспитанниками Челси и никто из никому из них нет еще 21 года.

Больше всего голов у Абрахама (7 голов, Шеффилд, Норвич, Вулверхэмптон). Далее идут: Маунт (3, Лестер, Норвич, Вулверхэмптон), Томори (1, Вулверхэмптон).

Отметим, что в 6-м туре "синие" встретятся с Ливерпулем на Стэмфорд Бридж.