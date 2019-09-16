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Легенда МЮ жестко раскритиковал агента Погба

Легенда МЮ жестко раскритиковал агента Погба
13:22 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Гари Невилл очень сильно недоволен поведением известного футбольного агента, Мино Райолы.

Бывший футболист Манчестер Юнайтед, а ныне эксперт на британском телевидении Гари Невилл раскритиковал агента Мино Райолу, представляющего интересы полузащитника красных дьяволов Поля Погба.

"Погба хочет уйти, он чётко дал понять это. Но его агент – это позор, и не только для Манчестер Юнайтед, но и для всей Европы. У него нет ценностей, которые каждый хочет видеть в своём клубе.

Моё мнение таково: Юнайтед нужно перестать вести с Райолой переговоры. Он постарается осуществить трансфер и взять часть суммы себе, вот как это работает.

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Для Манчестера такие действия носят разрушительный характер. Погба – один из лучших и наиболее известных футболистов в мире, но каждую неделю вокруг него возникают новые проблемы.

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С его именем всё время связаны конфликты. Вероятно, это не его вина, но факт в том, что это плохо влияет на клуб. Именно поэтому Фергюсон порой быстро избавлялся от игроков – с ними происходило то же самое. В футбольном клубе все должны двигаться в одном направлении", — цитирует Невилла Goal.com со ссылкой на TV2.

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Все по теме:

Поль Погба, АПЛ, Манчестер Юнайтед, Мино Райола, Гарри Невилл.
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