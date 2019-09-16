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Наставник Вест Хэма оценил игру Ярмоленко после травмы

Наставник Вест Хэма оценил игру Ярмоленко после травмы
14:21 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Мануэль Пеллегрини прокомментировал игру украинца Андрея Ярмоленко.

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини прокомментировал игру украинца Андрея Ярмоленко. По его словам, он набирает форму и будет выступать еще лучше.

«В прошлом сезоне у нас было слишком много игроков, которые не могли играть: Ярмоленко, Лансини, Уилшир. Ярмоленко отличается от Лансини и, может, сейчас его уровень чуть ниже, но лишь из-за того, что он начал играть недавно, а Ману сыграл последние восемь или девять матчей предыдущего сезона», — цитирует Пеллегрини официальный сайт Вест Хэма.

«Я уверен, что когда Ярмоленко будет играть столько матчей подряд, как Лансини, то его игра будет улучшаться со временем. Он очень техничный и оказывает давление на соперников на чужой половине поля».

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«Вызов в сборную? Вест Хэм может гордиться, что в клубе есть игроки, которые нужны своей стране. Это значит, что они хорошего уровня».

Ярмоленко отметился голом в матче 4-го тура АПЛ против Норвича (2:0). Он стал первым для украинца после тяжелой травмы и дебютным в сезоне. Забитый гол Андрея также отметил тренер лондонцев Мануэль Пеллегрини, заявив о том, что «Ярмоленко заслужил этот мяч своей усердной работой».

В нынешнем сезоне 29-летний Ярмоленко провел 3 матча за Вест Хэм, отметившись одним голом.

Вест Хэм после четырех сыгранных туров набрал 7 очков и идет на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре Молотобойцы сыграют на выезде против Астон Виллы, игра пройдет сегодня.

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Мануэль Пеллегрини, Футбол, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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