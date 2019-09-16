Владелец компании Louis Vuitton хочет приобрести европейский топ-клуб

Новости спорта:Французский бизнесмен Бернар Арно хочет купить себе итальянский клуб Милан.

Один из самых богатых людей мира Бернар Арно, чей основной доход это компания Луи Виттон, изъявил желание стать владельцем футбольного клуба.

Согласно ряду европейских источников, миллиардер хочет приобрести Милан после окончания сезона за 1 млрд евро, вложить в него деньги и вернуть былую славу.

Однако, ряд приближенных к руководству людей говорят, что нынешние владельцы в лице компании Эллиот Менеджмент не хотят продавать итальянский клуб, ведь в последнее время они вложили в него немало финансов. Особенно в постройку новой арены.

Милан в этом году не выступает в еврокубках, а на данный момент идет на шестом месте в чемпионате Италии, имея в активе шесть очков из девяти возможных.