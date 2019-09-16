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Гармаш рассказал об атмосфере в раздевалке Динамо

Гармаш рассказал об атмосфере в раздевалке Динамо
14:56 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Опытный полузащитник Динамо Денис Гармаш прокомментировал поражение от Десны.

Полузащитник Динамо Денис Гармаш после поражения своей команды от Десны признался, что атмосфера в коллективе хорошая, а победы придут уже в ближайшее время, так как терять очки уже нельзя.

«Атмосфера в команде хорошая. Настраивались на игру с Десной, но результат не получился. Думаю, следующий матч выиграем, поскольку деваться уже некуда.

Третий год подряд у нас именно в это время наступает период из 5-6 матчей без побед, поэтому в следующем матче эта серия должна прерваться», — рассказал Гармаш в интервью программе ПроФутбол.

Худший старт в истории: Динамо установило антирекорд в УПЛ

Проиграв Десне, Динамо продлило свою безвыигрышную серию во всех турнирах до 6 матчей.

В следующем туре чемпионата Украины Динамо в Полтаве сыграет против Ворсклы. В четверг команда Алексея Михайличенко стартует в Лиги Европы домашним матчем с Мальме.

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Все по теме:

Лига Европы, ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Денис Гармаш, ФК Десна, Новости футбола.
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