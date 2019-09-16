Гармаш рассказал об атмосфере в раздевалке Динамо

Новости спорта:Опытный полузащитник Динамо Денис Гармаш прокомментировал поражение от Десны.

Полузащитник Динамо Денис Гармаш после поражения своей команды от Десны признался, что атмосфера в коллективе хорошая, а победы придут уже в ближайшее время, так как терять очки уже нельзя.

«Атмосфера в команде хорошая. Настраивались на игру с Десной, но результат не получился. Думаю, следующий матч выиграем, поскольку деваться уже некуда.

Третий год подряд у нас именно в это время наступает период из 5-6 матчей без побед, поэтому в следующем матче эта серия должна прерваться», — рассказал Гармаш в интервью программе ПроФутбол.

Проиграв Десне, Динамо продлило свою безвыигрышную серию во всех турнирах до 6 матчей.

В следующем туре чемпионата Украины Динамо в Полтаве сыграет против Ворсклы. В четверг команда Алексея Михайличенко стартует в Лиги Европы домашним матчем с Мальме.