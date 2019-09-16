Ман Сити отправился в Украину: все подробности пребывания "горожан" в Харькове

Новости спорта:Действующие чемпионы Англии Манчестер Сити сегодня прибудет в Украину на поединок Лиги чемпионов против Шахтера.

Сегодня вечером, примерно в 20:45, в Харьков чартерным рейсом прибудет самолет с "Манчестер Сити". С аэродрома британцы сразу отправятся на поселение в гостиницу "Superior Golf & Spa Resort".

В рамках подготовки к матчу с украинскими горняками Ман Сити устроит по одной тренировке в день во вторник (вечернее) и в среду (утреннее), непосредственно в день матча. Оба пройдут на ОСК "Металлист".

Завтра тренировка Ман Сити начнется в 18 часов, первые ее 15 минут будут открытыми для прессы.

После игры англичане заночуют в Харькове и в четверг утром снова устроят тренировки на ОСК Металлист. А домой, в Великобританию, полетят после обеда.