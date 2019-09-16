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Наполи - Ливерпуль: все подробности перед матчем Лиги чемпионов

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Наполи - Ливерпуль: все подробности перед матчем Лиги чемпионов
14:52 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Представляем вашему вниманию анонс поединка группового этапа Лиги чемпионов Наполи - Ливерпуль.

Во вторник, 17 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Наполи сыграет против Ливерпуля. Поединок пройдет в Неаполе.

Лига чемпионов. Группа Е

Наполи - Ливерпуль

Стадион "Сан-Паоло", Неаполь. Прямая трансляция - канал "Футбол 2". Арбитр матча - Феликс Брых (Германия).

Поединок в Неаполе, между Наполи и действующим победителем Лиги чемпионов Ливерпулем, станет центральный матчем игрового дня. Команда Юргена Клоппа два года подряд выходит в финал самого престижного клубного турнира и является по праву одним из фаворитов текущего розыгрыша и данного матча.

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В прошлом сезоне эти команды также играли в одной группе и тогда по сумме двух матчей команды были равны. Ливерпуль победил минимально 1:0 на "Энфилде", а Наполи в свою очередь также со счетом 1:0 выиграл на своем поле.

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По итогам группового этапа прошлого сезона Ливерпуль и Наполи набрали по 9 очков, но в плей-офф вышли представители Англии, а неаполетанцы играли в плей-офф Лиги Европы. 

Итоги группового этапа ЛЧ сезона 2018/2019 для Наполи и Ливерпуля:

В этом сезоне Наполи имеет больше шансов на выход в плей-офф ЛЧ, так как в группе Е у них нет такого соперника, как ПСЖ в прошлом сезоне. Помимо Ливерпуля в группе Е играют еще бельгийский Генк и австрийский Зальцбург. Конечно не стоит преждевременно сбрасывать со счетов эти клубы, но все согласятся, что Генк и Зальцбург, при всем к ним уважении, это не ПСЖ.

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Исходя из всего этого мы получаем в первом туре противостояние главных претендентов на выход из группы в плей-офф ЛЧ и противостояния Генка и Зальцбурга, которые будут бороться за путевку в Лигу Европы.

Наполи подходит к матчу с Ливерпулем в хорошем настроении. Команда Анчелотти этими выходными уверенно обыграла Сампдорию в Серии А и набрала 6 очков в трех турах первенства Италии.

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Последние 5 матчей Наполи:

Серия А: Наполи - Сампдория 2:0

Серия А: Ювентус - Наполи 4:3

Серия А: Фиорентина - Наполи 3:4

Товарищеский матч: Наполи - Барселона 0:4

Товарищеский матч: Барселона - Наполи 2:1

Что касается Ливерпуля, то дела у подопечных Клоппа обстоят еще куда лучше. Мерсисайдцы в рамках АПЛ выиграли все пять стартовых поединков внутреннего первенства и является единоличным лидером в АПЛ.

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Последние 5 матчей Ливерпуля:

АПЛ: Ливерпуль - Ньюкасл 3:1

АПЛ: Бернли - Ливерпуль 0:3

АПЛ: Ливерпуль - Арсенал 3:1

АПЛ: Саутгемптон - Ливерпуль 1:2

Суперкубок УЕФА: Ливерпуль - Челси 2:2 (5:4)

Что касается личных встреч Ливерпуля и Наполи, то их насчиталось уже 6. Три победы у "красных", одна ничья и две победы у представителей Неаполя. Последний матч между собой они играли этим летом, в рамках подготовки к сезону. В этом товарняке победу праздновали подопечные Анчелотти. 

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Последние 5 матче Ливерпуля и Наполи:

Товарищеский матч: Ливерпуль - Наполи 0:3

Лига чемпионов: Ливерпуль - Наполи 1:0

Лига чемпионовНаполи - Ливерпуль 1:0

Товарищеский матч: Ливерпуль - Наполи 5:0

Лига ЕвропыЛиверпуль - Наполи 3:1

Букмекеры в этом противостоянии считают фаворитом команду Юргена Клоппа. Коэффициент на победу Ливерпуля в среднем 2,30. На триумф Наполи принимают ставки с коэффициентом 3,05. Что касается ничьей в матче, то тут средний коэффициент - 3,50.

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Стоит отметить, что Ливерпуль выиграл последние 5 из 6 матчей в Лиге чемпионов, при этом мерсисайдцы забивали минимум два гола в последних 5 из 6 матчей в ЛЧ.

Прогноз на матч от Телеграф Спорт - Наполи - Ливерпуль 1:2

Посмотреть матч Ливерпуля и Наполи можно будет в прямом эфире на канале Футбол 2. Кроме того, текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на сайте Телеграф Спорт.

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