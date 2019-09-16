Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

Новости спорта:Представляем вашему вниманию анонс поединка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Боруссия Дортмунд - Барселона.

Во вторник, 17 сентября, Боруссия Дортмунд в рамках группового раунда Лиги чемпионов сыграет с Барселоной. Матч пройдет в Германии.

Лига чемпионов. Группа F

Боруссия Д - Барселона

Стадион: "Сигнал Идуна Парк", Дортмунд. Прямая трансляция - канал Футбол 1. Арбитр матча: Овидиу Хацеган (Румыния).

В группе F в первом туре сыграю главные фавориты на выход в плей-офф турнира Барселона и Боруссия. В параллельном матче дня еще один претендент на плей-офф Интер встретится с аутсайдером группы - чешской Славией.

В минувшем сезоне Лиги чемпионов Дортмунд стал победителем своей группы, в которой им противостояли Атлетико Мадрид, Брюгге и Монако. Боруссия набрала вместе с Атлетико по 13 очков, но заняла первое место благодаря лучшим статистическим показателям. В 1/8 финала дортмундцы встречались с Тоттенхэмом и проиграли лондонцам, которые в итоге стали финалистами турнира, оба поединка.

Итоги группового этапа ЛЧ 2018/2019 для Боруссии Д:

Что касается Барселоны, то каталонцы более уверенно выиграли свою группу в минувшем сезоне, набрав 14 очков и опередив Тоттенхэм (8 очков), Интер Милан (8) и ПСВ (2). В 1/8 финала Барселона уверенно прошла Лион (0:0, 5:1), затем одолела в 1/4 финала Манчестер Юнайтед (1:0, 3:0) и покинула турнир на стадии полуфинала, уступив победителю ЛЧ Ливерпулю. Первый матч Барселона на своем поле выиграла 3:0, но затем проиграла на "Энфилде" 0:4.