Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

Во вторник, 17 сентября, Боруссия Дортмунд в рамках группового раунда Лиги чемпионов сыграет с Барселоной. Матч пройдет в Германии.
Лига чемпионов. Группа F
Боруссия Д - Барселона
Стадион: "Сигнал Идуна Парк", Дортмунд. Прямая трансляция - канал Футбол 1. Арбитр матча: Овидиу Хацеган (Румыния).
В группе F в первом туре сыграю главные фавориты на выход в плей-офф турнира Барселона и Боруссия. В параллельном матче дня еще один претендент на плей-офф Интер встретится с аутсайдером группы - чешской Славией.
В минувшем сезоне Лиги чемпионов Дортмунд стал победителем своей группы, в которой им противостояли Атлетико Мадрид, Брюгге и Монако. Боруссия набрала вместе с Атлетико по 13 очков, но заняла первое место благодаря лучшим статистическим показателям. В 1/8 финала дортмундцы встречались с Тоттенхэмом и проиграли лондонцам, которые в итоге стали финалистами турнира, оба поединка.
Итоги группового этапа ЛЧ 2018/2019 для Боруссии Д:
Что касается Барселоны, то каталонцы более уверенно выиграли свою группу в минувшем сезоне, набрав 14 очков и опередив Тоттенхэм (8 очков), Интер Милан (8) и ПСВ (2). В 1/8 финала Барселона уверенно прошла Лион (0:0, 5:1), затем одолела в 1/4 финала Манчестер Юнайтед (1:0, 3:0) и покинула турнир на стадии полуфинала, уступив победителю ЛЧ Ливерпулю. Первый матч Барселона на своем поле выиграла 3:0, но затем проиграла на "Энфилде" 0:4.
Боруссия к матчу против каталонцев подходит в оптимальных игровых кондициях и с оптимальным составом. В поединке против Барсы не сыграют Морей и Унбехаум, которые не являются игроками основного состава. Что касается последних результатов дортмундского клуба, то тут также полный порядок у команды Фавра. Последний свой матч они более чем уверенно выиграли у Байера на своем поле со счетом 4:0.
Последние 5 матчей Боруссии Д:
Бундеслига: Боруссия Д - Байер 4:0
Бундеслига: Унион Берлин - Боруссия Д 3:1
Бундеслига: Кельн - Боруссия Д 1:3
Бундеслига: Боруссия Д - Аугсбург 5:1
Кубок Германии: Юрдинген - Боруссия Д 0:2
Барселона пока не может похвастаться стабильностью в своих результатах. Команда Вальверде чередует яркие победы с необоснованными потерями в чемпионате Испании. Так в последнем матче каталонцы разгромили Валенсию 5:2. А вот в предыдущем туре Ла Лиги неожиданно оступились в игре с Осасуной - 2:2. Что касается кадровой ситуации в стане Барсы, то есть и хорошие новости и плохие. Точно не сыграют Усман Дембеле и Самуэль Умтити. А вот Месси, который еще не сыграл ни единого матча в новом сезоне, вроде как восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе, но его участие в игре в Дортмунде все еще под вопросом.
Последние 5 матчей Барселоны:
Ла Лига: Барселона - Валенсия 5:2
Ла Лига: Осасуна - Барселона 2:2
Ла Лига: Барселона - Бетис 5:2
Ла Лига: Атлетик - Барселона 1:0
Товарищеский матч: Барселона - Наполи 2:1
Если говорить о личных встречах команд, то тут преимущество на стороне Барселоны. Соперники сыграли между собой всего два матча в Суперкубке УЕФА 1998 года. В первой игре победу праздновала Барселона 2:0. Второй матч в Дортмунде завершился вничью 1:1.
Букмекеры фаворитом этого противостояние определили Барселону. Коэффициент на победу каталонского клуба в среднем - 2,15. На победу же команды Люсьена Фавра средний коэффициент - 3,30. На ничью в поединке коэффициенты 3,65 - 3,75.
Стоит отметить тот факт, что в последних трех матчах Барселоны в Лиге чемпионов было забито три и больше гола. Также в последних трех матчах Барселоны в текущем сезоне было забито не менее трех голов (5:2, 2:2, 5:2).
Боруссия также ярко играет в последних матчах этого сезона. В четырех играх дортмундского клуба стабильно забивалось не менее четырех голов (4:0, 1:3, 3:1, 5:1).
Прогноз на матч от Телеграф Спорт: Боруссия Д - Барселона 2:2
Болельщиков без сомнения ожидает яркий и зрелищный поединок. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на канале Футбол 1.
Кроме того, текстовая онлайн-трансляция матча Боруссия Д - Барселона будет доступна на нашем сайте Телеграф Спорт.