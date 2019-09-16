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Реал потерял ключевого игрока перед матчем ЛЧ против ПСЖ

Реал потерял ключевого игрока перед матчем ЛЧ против ПСЖ
16:52 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бразильский левый защитник мадридского Реала Марсело не сыграет в первом матче группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ.

Защитник мадридского «Реала» Марсело не примет участия в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», сообщает Marca.

31-летний бразилец испытывает дискомфорт после травмы шеи, в связи с чем медицинский штаб порекомендовал ему потратить ближайшие дни на восстановление. Ожидается, что футболист будет отсутствовать в заявке «сливочных» на встречу с парижанами.

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Матч «ПСЖ» – «Реал» состоится 18 сентября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, стартовый свисток прозвучит в 22:00. Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. В роли его ассистентов выступят Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.

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ФК Реал, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол, Марсело, Новости футбола.
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