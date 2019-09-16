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Состоялась жеребьевка Клубного чемпионата мира

Состоялась жеребьевка Клубного чемпионата мира
16:56 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Ливерпуль узнал своих будущих соперников на клубном чемпионате мира.

Сегодня, 16 сентября, состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира, который будет проходить в декабре 2019 года в Катаре.

В матче первого раунда хозяева турнира Аль-Садд будут играть с клубом Ианген, который представляет Конфедерацию футбола Океании.

Во втором раунде победитель этого матча сыграет с мексиканским Монтерреем, тунисский Эсперанс (представитель Африканской конфедерации футбола) сыграет с победителем азиатской Лиги чемпионов, который определится в ноябре.

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В полуфиналах победитель Лиги чемпионов прошлого сезона Ливерпуль сыграет с победителем игры с участием Монтеррея (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна), обладатель Кубка Либертадорес — с сильнейшим в паре с участием Эсперанса.

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Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Копа Либертадорес, Новости футбола.
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