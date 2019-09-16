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На матч Шахтер - Ман Сити проданы практически все билеты

На матч Шахтер - Ман Сити проданы практически все билеты
17:13 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Донецкий Шахтер получит великолепную поддержку на матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

В среду, 18 сентября донецкий «Шахтер» стартует в Лиге чемпионов сезона 2019/2020 домашним матчем против «Манчестер Сити». Начало – в 22:00 по Киеву.

Сегодня, за двое суток до матча, «Шахтер» сообщил о том, что на матч уже продано 35 тысяч билетов:

Стадион «Металлист» в Харькове, на котором пройдет матч, вмещает 40 тысяч зрителей. Поэтому, существует высокая вероятность того, что матч чемпионов Украины и Англии соберет аншлаг.

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Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» прилетит в Украину в понедельник вечером.

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ФК Шахтер, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, Шахтер - Ман Сити.
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