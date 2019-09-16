Футболисты Реала пытались убедить лидера Челси перебраться в Мадрид

Новости спорта:Французский полузащитник Челси Н'Голо Канте может перебраться в мадридский Реал.

Полузащитник Челси Н'Голо Канте мог стать игроком мадридского Реала при непосредственном участии экс-партнеров Эдена Азара и Тибо Куртуа.

Бывшие игроки Челси Эден Азар и Тибо Куртуа пытались уговорить Н'Голо Канте осуществить трансфер в мадридский Реал, сообщает The Sun.

Отмечается, что мадридцы заинтересованы в подписании французского опорника и попытались договориться с игроком из его экс-партнеров. Добавим, что "аристократы" отказались продавать Канте прошлым летом из-за трансферного бана.

Напомним, что Н'Голо провел только 3 матча в сезоне 2019/20 за Челси из-за повреждения, результативными действиями не отличался.