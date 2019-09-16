Форвард Барселоны сделал трогательный поступок в матче против Валенсии (Фото)

Новости спорта:Форвард сборной Уругвая Луис Суарес посвятил свои голы в поединке с Валенсией погибшей дочери экс-тренера Барселоны Луиса Энрике.

В четвертом туре чемпионата Испании Барселона дома разбила Валенсию 5:2. Двумя голами в этой встрече отметился вышедший на замену нападающий каталонцев Луис Суарес.

Свои голы Суарес посвятил Хане – дочери экс-тренера Барселоны Луиса Энрике, которая умерла от рака в девять лет. Она училась в одной школе и дружила с дочерью Суареса Дельфиной. Луис скрестил пальцы буквой Х (в знак имени Xana) и затем указал на небо.

Луис Суарес обошел Ладислао Кубалу и со 133 голами (в 165 матчах) стал третьим в списке лучших бомбардиров Барселоны в Ла Лиге. Его опережают только Сезар Родригес (190) и Лионель Месси (419).

Всего на счету Суареса 179 голов за Барсу во всех турнирах, он занимает пятое место по этому показателю. Следующий ориентир для уругвайца — Хосеп Самитьер (184 гола), а лидирует, естественно, Лионель Месси — 603.