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Экс-игрок сборной Украины: Динамо в УПЛ не воспринимают как гранда

Экс-игрок сборной Украины: Динамо в УПЛ не воспринимают как гранда
18:37 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-игрок Динамо Александр Головко поделился своим мнением о поединке киевлян против черниговской Десны.

Бывший защитник "Динамо" Александр Головко прокомментировал нынешнюю игру и результаты киевской команды.

— Александр Борисович, какой результат прошедшего тура оказался для вас самым неожиданным?

— Безусловно, "Динамо" — "Десна" (1:2). Хотя не могу сказать, что я ждал обязательной победы киевлян. Просто не мог подумать, что "Динамо" проиграет в этом поединке. Все-таки в Киеве любому сопернику "бело-синих" приходится несладко, и динамовцы, несмотря ни на что, обладают классом, позволяющим надеяться на положительный итог.

— Тогда в чем же причина поражения "Динамо"?

— Там много всего… Клубам, которые делегируют в сборные много футболистов, после их двухнедельного отсутствия всегда сложно вернуть общекомандный тонус. Как мы видели, не только "Динамо" испытало сложности, но и "Шахтер". Соперники, спокойно и целенаправленно готовящиеся на протяжении 10 дней к встрече с лидерами, всегда имеют преимущество.

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— Какие еще ошибки допустили динамовцы?

— Переходить на личности нет смысла. По ходу чемпионата "Динамо" сложно будет перестроиться. Серьезные изменения быстро не делаются. "Бело-синим" нужно только надеяться на опыт тренерского штаба. Если уж взялись за дело, значит, нужно в него верить.

— И все-таки… Почему у "Динамо" случаются такие провалы в обороне?

— Проблема не в конкретных исполнителях, а в команде, в которой идет перестройка. Футболисты еще только привыкают к новым требованиям. Шанс появился для некоторых новых игроков. Как это ни парадоксально прозвучит, команда у "Динамо" сейчас сырая. Каждый пока что пытается решить на поле свои мелкие задачи.

— Эта перестройка у команды Михайличенко наверняка затянется до зимы…

— Не исключено. К тому же, многие в УПЛ воспринимают "Динамо" уже не как гранда, а как обычную команду, и психологически по-другому подходят к матчам с "бело-синими". Кстати, тот факт, что мяч, забитый "Динамо" в поединке с "Десной", не засчитали, — лишнее тому подтверждение. Раньше такой гол не вызвал бы сомнений.

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— Игра "Десны" вам понравилась?

— Эта команда знает, что от нее хочет тренер. В таком случае и тренер может выжать из подопечных многое. Слагаемые успеха "Десны" — работа, опыт, доверие и правильная тактика. Поэтому нынешнее второе место черниговской команды — вполне заслуженное.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Чемпионат Украины, Футбол, ФК Десна, Александр Головко, Новости футбола.
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