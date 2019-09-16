Скачать
Понедельник, 16.09.2019
Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)
Фьюри - Валлин. Видео боя
Жан Беленюк - двукратный чемпион мира по борьбе
Жан Беленюк - двукратный чемпион мира по борьбе
Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Наполи - Ливерпуль: все подробности перед матчем Лиги чемпионов
Наполи - Ливерпуль: все подробности перед матчем Лиги чемпионов

Де Хеа эмоционально прокомментировал продление контракта с МЮ

Де Хеа эмоционально прокомментировал продление контракта с МЮ
19:58 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Голкипер сборной Испании Давид де Хеа прокомментировал продление контракта с Манчестер Юнайтед.

Испанский вратарь Давид де Хеа поделился эмоциями от продления контракта с «Манчестер Юнайтед».

«Для меня является честью возможность провести восемь лет в этом замечательном клубе и шанс продолжить здесь свою карьеру. Когда я приехал сюда, то не мог представить, что сыграю более 350 матчей за клуб. Теперь моё будущее определено. Всё, что я хочу, — это помочь этой команде добиться того, во что я верю. Мы можем снова выиграть трофеи вместе.

Как один из самых старших игроков в команде, я хочу всячески помогать молодым футболистам, чтобы они понимали, что значит играть здесь. Я чувствую, что мне ещё многое предстоит сделать для «Манчестер Юнайтед». Команда может опираться на традиции успеха клуба и вознаградить наших болельщиков за их поддержку.

Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

Я полон решимости продолжать отдавать должное фанатам за ту заботу, которую они оказали мне в хорошие и плохие времена», — приводит слова де Хеа официальный сайт клуба.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Давид Де Хеа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тайсон Фьюри показал свою жуткую травму (Фото)
02 Фантастический гол пяткой Филиппова принес Десне победу над Динамо (Видео)
03 Форвард сборной Украины: В свое время я хотел выступать за команду Румынии
04 Динамо - Десна: слова Михайличенко после матча
05 Шумахера выписали из клиники в Париже
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь