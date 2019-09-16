Барселона рискует потерять восходящую звезду клуба на ближайшие матчи

Новости спорта:Юный талант Барселоны Ансу Фати может пропустить ближайшие игры каталонского клуба.

Испанская Федерация футбола хочет уговорить Ансу Фати поехать на юношеский чемпионат мира, который пройдет с 26 октября по 17 ноября в Бразилии, сообщает AS.

Если юный форвард согласится, "блаугранас" не смогут рассчитывать на него в матчах против Эйбара, Реала, Вальядолида, Леванте и Сельты, а также в двух поединках Лиги чемпионов против Славии.

Фати стал настоящим открытием Барсы на старте сезона 2019/20, забив 2 гола.

Отметим, что во вторник, 17 сентября, Барселона сыграет в Дортмунде поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Боруссии.