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Легендарный экс-вратарь Реала впервые рассказал о своем состоянии после инфаркта

Легендарный экс-вратарь Реала впервые рассказал о своем состоянии после инфаркта
20:23 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский голкипер Икер Касильяс прокомментировал свое состояние после инфаркта, который случился в недалеком прошлом.

Вратарь «Порту» Икер Касильяс рассказал о состоянии здоровья после инфаркта.

Напомним, весной испанский голкипер перенёс сердечный приступ на тренировке. В ходе занятия игрок почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция.

«Восстановление идёт медленно, но так и должно быть. Спокойно и медленно. Все барьеры должны быть преодолены. Больше нет никаких препятствий. Разум должен оставаться чистым. Я не хочу быть примером чего-либо. Давайте продолжим этот бой!» — написал Касильяс на странице в «Твиттере».

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Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года. Ранее футболист долгое время выступал за «Реал». В составе мадридского клуба пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны.

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ФК Реал, ФК Порту, Футбол, Икер Касильяс, Новости футбола, Чемпионат Португалии.
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