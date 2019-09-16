Защитник Карпат рассказал о своем восстановлении после травмы

Новости спорта:Центральный защитник Александр Кучер прокомментировал свою травму и восстановление.

Александр Кучер в конце августа сломал ногу на тренировке, в результате чего выбыл на длительный срок.

"Сначала врачи наложили гипс, а сейчас я передвигаюсь со специальным сапогом, который фактически по своим функциям аналогичен гипсу. Просто с ним удобнее".

"Медики говорят, что ориентировочно еще три недели не смогу расстаться с ним. После этого буду проходить процесс реабилитации. Для начала сделаем снимок, специалисты посмотрят, как все срослось и можно ли давать нагрузку.

Основательные выводы можно будет делать только после компьютерной томографии", — приводит слова Александра Кучера официальный сайт Карпат.

В текущем сезоне Кучер провел лишь один матч за львовскую команду в рамках УПЛ.