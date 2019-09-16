Экс-тренер Динамо: Сейчас киевляне показывают футбол уровня Второй лиги

Новости спорта:Именитый украинский специалист Йожеф Сабо прокомментировал игру Динамо в текущем сезоне УПЛ.

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Йожеф Сабо поделился впечатлениями о выступлениях киевской команды в нынешнем сезоне.

«Еще до начала сезона было понятно, что «Шахтер» станет чемпионом, а «Динамо» будет бороться за второе место. Я говорил об этом, но дело не в том, что они проиграли, а в самой игре. Ее, как таковой, нет. Нет характера у футболистов. Я хотел бы видеть, что кто-то взял и пошел вперед, повел за собой команду, а так — все как баранчики.

Честно, я очень расстроен такой игрой. «Динамо» показывает футбол уровня Второй лиги — навесы в середину, а там делайте, что хотите. И подбора нет. Если вы играете таким образом, то средняя линия должна подхватывать мяч, должен быть подбор. Его нет. Все подборы у игроков «Десны», — считает Сабо.