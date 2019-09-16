Ливерпуль потерял форварда накануне игры в ЛЧ против Наполи

Новости спорта:Бельгийский форвард Дивок Ориги не поможет Ливерпулю в игре стартового тура группового раунда Лиги чемпионов против Наполи.

На этих выходных, в игре против "Ньюкасла", Дивок Ориги вышел в основном составе "Ливерпуля". Однако бельгиец провел на поле лишь 37 минут, после чего покинул поле из-за травмы.

Как сообщает официальный сайт "красных", Ориги пропустит около двух недель. Форвард получил повреждение голени. В завтрашней игре против "Наполи" Клопп не сможет рассчитывать на игрока.

Напомним, что этим летом Ориги подписал с "Ливерпулем" новый контракт. В прошлом сезоне он забивал важнейшие голы в полуфинале и финале Лиги Чемпионов.