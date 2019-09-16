Челси несет серьезные кадровые потери перед игрой против Валенсии

Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лэмпард заявил, что защитник Антонио Рюдигер и полузащитник Нголо Канте не примут участи в матче группового этапа Лиги чемпионов против Валенсии.
Все дело в том, что футболисты получили минимальные повреждения.
По сведениям издания Telegraph, участие защитника Эмерсона в данной игра также находится под вопросом. Футболист травмировался в матче Италии против Финляндии.
Стоит отметить, что поединок Челси против Валенсии состоится во вторник, 17-го сентября. Начало встречи - в 22:00.
Напомним, ранее сообщалось, что в нынешнем сезоне за Челси забивали только воспитанники клуба.