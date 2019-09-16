Роналду ответил, женится ли он на Джорджине Родригес

Новости спорта:Португальский форвард Криштиану Роналду прокомментировал свои отношения с Джорджиной Родригес.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду ответил на интересующий многих поклонников португальца.

"Джорджина мне очень помогла. Конечно, я люблю ее. Однажды мы наверняка поженимся, почему нет? Это мечта моей мамы.

"Он не видел всех моих достижений", – Роналду расплакался, увидев фото со своим отцом “Он не видел всех моих достижений”, – Роналду расплакался, увидев фото со своим отцом

Джорджина – мой друг. Мы много беседуем друг с другом. Я открываю ей свое сердце, а она мне – свое", – сказал Роналду в интервью с Пирсом Морганом.

Роналду встречается с Джорджиной с 2016 года, а в 2017 году у них родилась дочь Алана Мартина.