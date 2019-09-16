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Клопп вероятнее всего покинет Ливерпуль: названа причина

Клопп вероятнее всего покинет Ливерпуль: названа причина
21:23 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клопп может покинуть Ливерпуль по окончании контракта.

Марк Косицке, агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, не исключил, что его клиент может отказаться продлевать контракт с клубом из-за английской погоды.

«Фактор погоды нельзя ни в коем случае недооценивать. В ноябре или декабре «Ливерпуль» впервые сделал запрос о досрочном продлении контракта. Я сказал: „Давайте подождем“. Нужно посмотреть, повлияет ли как-то глобальное изменение климата на погоду в Англии.

Улла (жена Клоппа) и Юрген встают утром, и уже темно. Когда они снова встречаются вечером, то уже опять темно или серо и моросит", — приводит слова Косицке Spox.

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Нынешний контракт немецкого специалиста с английским клубом действует до лета 2022 года. В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством Клоппа стал победителем Лиги чемпионов.

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Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп, Новости футбола.
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