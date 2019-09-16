Астон Вилла - Вест Хэм: Ярмоленко вышел в стартовом составе "молотобойцев"

Новости спорта:Атакующий футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко выйдет в стартовом составе Весте Хэма на матч 5 тура против Астон Виллы.

В поединке седьмого тура английской Премьер-лиги Вест Хэм в гостях померяется силами с Астон Виллой.

Примечательно, что в стартовый состав "молотобойцев" попал крайний полузащитник Андрей Ярмоленко. Украинский футболист начнет с первых минут уже вторую игру подряд в рамках АПЛ.

We're unchanged from our win over Norwich! pic.twitter.com/01F5WVQ6nM — West Ham United (@WestHam) September 16, 2019

Ранее главный тренер лондонцев Мануэль Пеллегрини рассказал о нынешней форме вингера.

Кроме того, гол Ярмоленко в ворота Норвича был признан лучшим в Вест Хэме за прошлый месяц.