Астон Вилла - Вест Хэм: Ярмоленко вышел в стартовом составе "молотобойцев"

В поединке седьмого тура английской Премьер-лиги Вест Хэм в гостях померяется силами с Астон Виллой.
Примечательно, что в стартовый состав "молотобойцев" попал крайний полузащитник Андрей Ярмоленко. Украинский футболист начнет с первых минут уже вторую игру подряд в рамках АПЛ.
We're unchanged from our win over Norwich! pic.twitter.com/01F5WVQ6nM
— West Ham United (@WestHam) September 16, 2019
Ранее главный тренер лондонцев Мануэль Пеллегрини рассказал о нынешней форме вингера.
Кроме того, гол Ярмоленко в ворота Норвича был признан лучшим в Вест Хэме за прошлый месяц.