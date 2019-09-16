Месси рассказал о своих отношениях с де Йонгом

Новости спорта:Аргентинский форвард Барселоны Лионель Месси прокомментировал свои отношения с Френки де Йонгом.

Нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси рассказал о своих взаимоотношениях с партнером по команде Френки де Йонгом. Футболиста цитирует официальный сайт UEFA.

"У де Йонга был хороший год в Лиге чемпионов и чемпионате Нидерландов, но прежде всего отмечу Лигу чемпионов. Он выделялся в больших матчах против топ-клубов. Качественный игрок, динамичный и умный.

У него отличное движение, отличная работа ног. Все эти качества нам хорошо знакомы. Он приходит из системы, которая похожа на нашу, поэтому ему будет легко адаптироваться к игре Барселоны" - сказал Месси.

Напомним, Френки де Йонг перешел в Барселону из амстердамского Аякса за 75 миллионов евро.