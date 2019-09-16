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Боруссия Д - Барселона: слова Вальверде перед матчем ЛЧ

Боруссия Д - Барселона: слова Вальверде перед матчем ЛЧ
22:22 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник Барселоны Эрнесто Вальверде ответил на вопросы журналистов накануне поединка Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал возможный выход Лионеля Месси на поле в матче 1 тура группового этапа Лиги чемпионов против Боруссии Д.

"Завтра решим, сыграет ли Месси. Фати? Я не говорил с ним много. Не люблю эти истории с советами, хотя я с ним поговорю. Посмотрим, сыграет ли он, это не для того, чтобы побить какой-то рекорд. Мы очарованы им.

Поражение от Ливерпуля? Есть моменты, когда проигрываешь и должен подниматься. Мы хорошо проводили весь сезон кроме одного матча. Это в прошлом. Сейчас начался новый сезон и мы должны сосредоточиться на нем", – цитирует Вальверде Mundo Deportivo.

Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

Матч Боруссия Д – Барселона состоится 17 сентября в 22:00 по киевскому времени.

На сайте Телеграф Спорт будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Боруссия Д, Футбол, Эрнесто Вальверде, Новости футбола.
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