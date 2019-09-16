Мбаппе - о матче ЛЧ против Реала: Мне очень грустно, что я не сыграю

Новости спорта:Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал поединок Лиги чемпионов ПСЖ против мадридского Реала.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе расстроен, что не сможет принять участия в матче группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Напомним, французский футболист не успел восстановиться после травмы.

«Теперь это официальная информация — я не смогу начать нашу европейскую кампанию дома в матче с „Реалом“. Мне очень грустно из-за того, что не смогу сыграть, но передам свою поддержку с трибун команде. Надеюсь, в скором времени вернусь на поле и максимально выложусь ради команды», — написал Мбаппе на странице в «Твиттере».

Также матч с «Реалом» пропустят нападающий Неймар, который отбывает дисквалификацию, и форвард Эринсон Кавани, который также продолжает восстанавливаться после повреждения.

Матч «ПСЖ» – «Реал» состоится 18 сентября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, начало – в 22:00.