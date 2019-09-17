У ПСЖ серьезные кадровые проблемы перед матчем против Реала

Уже в среду "ПСЖ" на своем поле примет "Реал". В матче парижане не смогут рассчитывать на двух лидеров команды.
Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе по-прежнему не восстановились после травм. По официальному сообщению клуба, они только в конце недели должны присоединиться к общей группе.
Также в матче против "Реала" не сыграют Юлиан Дракслер и Тило Керер. Однако вряд ли эти два игрока претендовали на место в старте.
Напомним, что на этих выходных первую игру после травмы провел Неймар. Он забил роскошный гол и принес победу чемпионам Франции. Однако бразилец также не примет участие в игре, так как отбывает дисквалификацию.