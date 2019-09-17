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У ПСЖ серьезные кадровые проблемы перед матчем против Реала

У ПСЖ серьезные кадровые проблемы перед матчем против Реала
00:52 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Лидеры ПСЖ Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе не выйдут в стартовом поединке Лиги чемпионов против мадридского Реала.

Уже в среду "ПСЖ" на своем поле примет "Реал". В матче парижане не смогут рассчитывать на двух лидеров команды.

Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе по-прежнему не восстановились после травм. По официальному сообщению клуба, они только в конце недели должны присоединиться к общей группе.

Также в матче против "Реала" не сыграют Юлиан Дракслер и Тило Керер. Однако вряд ли эти два игрока претендовали на место в старте.

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Напомним, что на этих выходных первую игру после травмы провел Неймар. Он забил роскошный гол и принес победу чемпионам Франции. Однако бразилец также не примет участие в игре, так как отбывает дисквалификацию.

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ФК Реал, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол, Эдинсон Кавани, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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