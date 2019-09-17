Вест Хэм с Ярмоленко не смог обыграть Астон Виллу в АПЛ

Новости спорта:Молотобойцы доигрывали матч в меньшинстве.

В заключительном матче пятого тура чемпионата Англии Астон Вилла на своем поле сыграла вничью с Вест Хэмом.

Сама игра получилось небогатой на голевые возможности как у одних, так и у других ворот. Как итог — нулевая ничья.

Интересно, что гости доигрывали этот матч в меньшинстве, после того, как в середине второго тайма вторую желтую карточку получил защитник Вест Хэма Артур Масуаку.

Украинский хавбек Молотобойцев Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе команды и провел на поле 60 минут, после чего уступил место Пабло Форнальсу.

После этой игры Астон Вилла набрала 4 очка и теперь занимает 17 место в турнирной таблице АПЛ. У Вест Хэма 8 очков и 8 позиция.