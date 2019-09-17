Скачать
Вторник, 17.09.2019
Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)
Фьюри - Валлин. Видео боя
Жан Беленюк - двукратный чемпион мира по борьбе
Жан Беленюк - двукратный чемпион мира по борьбе
Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Наполи - Ливерпуль: все подробности перед матчем Лиги чемпионов
Наполи - Ливерпуль: все подробности перед матчем Лиги чемпионов

Вест Хэм с Ярмоленко не смог обыграть Астон Виллу в АПЛ

Вест Хэм с Ярмоленко не смог обыграть Астон Виллу в АПЛ
07:45 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Молотобойцы доигрывали матч в меньшинстве.

В заключительном матче пятого тура чемпионата Англии Астон Вилла на своем поле сыграла вничью с Вест Хэмом.

Сама игра получилось небогатой на голевые возможности как у одних, так и у других ворот. Как итог — нулевая ничья.

Интересно, что гости доигрывали этот матч в меньшинстве, после того, как в середине второго тайма вторую желтую карточку получил защитник Вест Хэма Артур Масуаку.

Украинский хавбек Молотобойцев Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе команды и провел на поле 60 минут, после чего уступил место Пабло Форнальсу.

Фантастический гол пяткой Филиппова принес Десне победу над Динамо (Видео)

После этой игры Астон Вилла набрала 4 очка и теперь занимает 17 место в турнирной таблице АПЛ. У Вест Хэма 8 очков и 8 позиция.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Астон Вилла - Вест Хэм: Ярмоленко вышел в стартовом составе "молотобойцев"
02 Клопп вероятнее всего покинет Ливерпуль: названа причина
03 Заявка Ман Сити на матч против Шахтера в Лиге чемпионов
04 Экс-тренер Динамо: Сейчас киевляне показывают футбол уровня Второй лиги
05 Динамо - Мальме: букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь