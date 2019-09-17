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Клопп назвал лучшую команду современного футбола

Клопп назвал лучшую команду современного футбола
08:14 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Наставник Ливерпуля Юрген Клопп назвал Манчестер Сити лучшей командой мира.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп назвал Манчестер Сити лучшей командой мира накануне старта Красных в групповом раунде Лиги чемпионов.

«Мы не можем быть лучшими в Европе, потому что Манчестер Сити — лучшая команда в мире, а это на одной планете, насколько мне известно», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

«Существует много хороших команд, но ты должен постоянно доказывать, что достоин считаться одним из сильнейших. В прошлом году мы были очень хороши в нужных моментах и поэтому выиграли Лигу чемпионов».

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«Мы выиграли Лигу чемпионов достаточно давно. Три-четыре месяца назад. Вопрос в том, будут ли команды играть против нас иначе. Понятия не имею, если честно. Никогда не начинал сезон в Лиге чемпионов в качестве победителя. Надеюсь, мы готовы».

Именно Ливерпуль на сегодняшний день лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги с максимально возможными 15 очками после 5 туров. Горожане — вторые и отстают на 5 пунктов.

Сегодня мерсисайдцы на выезде проведут матч с Наполи, начало — в 22:00 по киевскому времени.

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ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп.
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