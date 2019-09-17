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"Знал, что мне ищут замену": Вернидуб рассказал об уходе из Зари

"Знал, что мне ищут замену": Вернидуб рассказал об уходе из Зари
10:47 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Зари Юрий Вернидуб рассказал о расставании с луганским клубом.

Бывший главный тренер Зари Юрий Вернидуб рассказал о расставании с луганским клубом, где во главе первой команды по итогам сезона его сменил Виктор Скрипник.

«Я знаю, что у меня за спиной месяца два-три искали нового тренера. Если руководители думают, что я об этом не знаю, могу их разочаровать: я это все понимал. Правильно было подойти ко мне и сказать: «Юрий Николаевич, столько лет, вы устали, доведите этот чемпионат до конца, посражайтесь, а в конце жмем руки и расходимся». Думаю, это было бы гораздо правильнее, а не искать какие-то причины или черных кошек в темной комнате», — цитирует Вернидуба портал UA-Football.com.

«Я ни в коем случае не обижен и благодарен. Это их право, каждый поступает по-своему. Ни капли обиды нет. Поначалу — да, будоражило, почему так, ведь знали мой характер и открытость. У меня тоже было несколько хороших предложений, я же честно говорил руководству, что у меня есть на руках. Хотя тоже можно было покипишевать: у меня в контракте нет пункта, что я должен какие-то отступные. Наоборот: когда мы подписывали последний контракт, то договаривались, что отпустят меня. Я всегда надеялся на понимание и порядочность».

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Вернидуб был главным тренером Зари в период 2011-19 годов, за это время луганский клуб под его руководством становился бронзовым призером чемпионата Украины (2017) и доходил до финала Кубка Украины (2016).

После первых 7 туров нового сезона подопечные Скрипника занимают 4-е место в турнирной таблице и сыграют с Мариуполем в субботу, 21 сентября.

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ФК Заря, Юрий Вернидуб, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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