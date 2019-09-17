Капитан Шахтера Тайсон обратился к фанатам горняков

Новости спорта:Тайсон обратился к болельщикам в Instagram после травмы головы.

Капитан Шахтера Тайсон обратился к болельщикам в Instagram после травмы головы, полученной в матче чемпионата Украины против Зари (4:3).

«Хочу уверить, что со мной все в порядке. Спасибо за сообщения, которые я получил в течение этих дней. Я получил тяжелый удар в субботнем матче, но уже тренируюсь на 100 процентов и надеюсь в среду сыграть против Манчестер Сити», — цитирует Тайсон портал extra.globo.com.

В воскресенье сообщалось, что Тайсон из-за перенесенного сотрясения мозга рискует пропустить матч с чемпионом Англии.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 5 матчах Горняков во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 4 результативных передачи.

Матч между Шахтером и Манчестер Сити состоится завтра, 18 сентября. Начало — в 22:00.