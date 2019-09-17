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"Неймар допустил ошибку": Леонардо - о будущем бразильца в ПСЖ

"Неймар допустил ошибку": Леонардо - о будущем бразильца в ПСЖ
12:11 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Леонардо пролил свет на текущее положение дел звездного бразильца.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Неймара, который летом был близок к переходу в Барселону.

"Неймар допустил большую ошибку летом. Но псле отьезда в расположение сборной Бразилии он вовремя прибыл обратно в клуб. Да и в самой национальной команде Неймар провел хороший матч. Он вернулся к тренировкам и все это время вел себя хорошо. Ему удалось перевернуть ход матча со Страсбургом. После этого матча Неймар сделал хорошее заявление и был честен в своих словах.

Мы действительно не имеем возможности сказать, что на сегодняшний день ситуация полностью решена. Но Неймар провел сильную игру и показал себя профессионалом. Его присутствие делает нас сильнее", - цитирует Леонардо RMC.

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Напомним, что летом Неймар хотел вернуться в Барселону, но каталонцы не договорились с ПСЖ. Сообщалось, что игрок расплакался, узнав, что останется в парижском клубе.

Ранее появлялась информация, что руководство ПСЖ может продать Неймара предстоящей зимой. Сам бразилец не скрывал своего желания покинуть стан парижан минувшим летом.

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Леонардо, ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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