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Реалу не поможет Рамос в матче против ПСЖ

Реалу не поможет Рамос в матче против ПСЖ
12:42 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Испанский защитник Серхио Рамос не поможет Реалу в матче с ПСЖ.

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте опубликовал заявку на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».

В списке не оказалось защитника и капитана «сливочных» Серхио Рамоса, который не успел восстановиться от мышечной травмы.

Полностью заявка «Реала» выглядит следующим образом:

вратари – Тибо Куртуа, Альфонс Ареола, Диего Альтубе;

защитники – Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Альваро Одриосола, Ферлан Менди, Адриан де ла Фуэнте;

полузащитники – Тони Кроос, Каземиро, Хамес Родригес, Лукас Васкес;

нападающие – Эден Азар, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго.

Лига чемпионов на ТВ: где смотреть матчи 17 сентября

Матч «ПСЖ» – «Реал» состоится завтра, 18 сентября, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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УЕФА, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, ФК Реал Мадрид.
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