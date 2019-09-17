Лига чемпионов на ТВ: где смотреть матчи 17 сентября

Новости спорта:Во вторник, 17 сентября, стартует групповой раунд Лиги чемпионов нового сезона 2019/20.

Сегодня на футбольных полях Европы стартует новый сезон Лиги чемпионов. Первыми в бой идут Наполи - Ливерпуль, Боруссия Д - Барселона и другие интересные пары.

Представляем расписание всех матчей вторника с трансляцией на ТВ.

Лига Чемпионов. Расписание матчей

17 сентября|вторник

Групповой этап 2019/2020

группа E

22:00 Наполи - Ливерпуль Футбол 2

22:00 Зальцбург - Генк

группа F

19:55 Интер Милан - Славия Прага Футбол 1

22:00 Боруссия Д - Барселона Футбол 1

группа G

19:55 Лион - Зенит Футбол 2

22:00 Бенфика - РБ Лейпциг

группа H

22:00 Аякс - Лилль

22:00 Челси - Валенсия

Напомним, украинский представитель Шахтер сыграет свой матч завтра против Манчестер Сити. Матч состоится в Харькове, начало - в 22:00.