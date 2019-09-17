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Лига чемпионов на ТВ: где смотреть матчи 17 сентября

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Лига чемпионов на ТВ: где смотреть матчи 17 сентября
11:23 Сегодня Телеграф Телеграф

Новости спорта:Во вторник, 17 сентября, стартует групповой раунд Лиги чемпионов нового сезона 2019/20.

Сегодня на футбольных полях Европы стартует новый сезон Лиги чемпионов. Первыми в бой идут Наполи - Ливерпуль, Боруссия Д - Барселона и другие интересные пары.

Представляем расписание всех матчей вторника с трансляцией на ТВ.

Лига Чемпионов. Расписание матчей

17 сентября|вторник

Групповой этап 2019/2020

группа E

22:00 Наполи - Ливерпуль Футбол 2

22:00 Зальцбург - Генк

Наполи - Ливерпуль: все подробности перед матчем Лиги чемпионов

группа F

19:55 Интер Милан - Славия Прага Футбол 1

22:00 Боруссия Д - Барселона Футбол 1

Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

группа G

19:55 Лион - Зенит Футбол 2

22:00 Бенфика - РБ Лейпциг

группа H

22:00 Аякс - Лилль

22:00 Челси - Валенсия

Напомним, украинский представитель Шахтер сыграет свой матч завтра против Манчестер Сити. Матч состоится в Харькове, начало - в 22:00.

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УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Ювентус, ФК Наполи, ЛЧ.
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