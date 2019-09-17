Лига чемпионов на ТВ: где смотреть матчи 17 сентября

Сегодня на футбольных полях Европы стартует новый сезон Лиги чемпионов. Первыми в бой идут Наполи - Ливерпуль, Боруссия Д - Барселона и другие интересные пары.
Представляем расписание всех матчей вторника с трансляцией на ТВ.
Лига Чемпионов. Расписание матчей
17 сентября|вторник
Групповой этап 2019/2020
группа E
22:00 Наполи - Ливерпуль Футбол 2
22:00 Зальцбург - Генк
группа F
19:55 Интер Милан - Славия Прага Футбол 1
22:00 Боруссия Д - Барселона Футбол 1
группа G
19:55 Лион - Зенит Футбол 2
22:00 Бенфика - РБ Лейпциг
группа H
22:00 Аякс - Лилль
22:00 Челси - Валенсия
Напомним, украинский представитель Шахтер сыграет свой матч завтра против Манчестер Сити. Матч состоится в Харькове, начало - в 22:00.