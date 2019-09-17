Льорис заявил, что покинет Тоттенхэм: куда отправится чемпион мира

Новости спорта:Вратарь Льорис не уверен, что до конца карьеры будет играть за "Тоттенхэм".

Вратарь “Тоттенхэма” и сборной Франции по футболу Уго Льорис не уверен, что до конца карьеры останется в лондонском клубе.

Уго Льорис, в частности, отметил, что впереди у него еще несколько лет карьеры футболиста и он не против получения нового опыта.

“Не думаю, что завершу карьеру в “Тоттенхэме”. У меня впереди еще несколько лет, и я постараюсь использовать их по максимуму. Нужно знать, когда остановиться, но я не против нового опыта. Это могут быть Соединенные Штаты. Не знаю, у меня всегда были проблемы с долгосрочным планированием, в футболе все происходит быстро. Нужно быть осторожным. Посмотрим, я могу завершить карьеру в МЛС”, - цитирует Льориса dynamomania.com.

Напомним, Уго Льорис выступает в составе “Тоттенхэма” с 2012 года, а до этого играл за “Ниццу” и “Лион”. В 2018 году вратарь в составе сборной Франции выиграл чемпионат мира по футболу.

Контракт 32-летнего вратаря с лондонской командой рассчитан до 2022 года.