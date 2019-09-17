Букмекеры не верят в Шахтер в матче против Манчестер Сити

Новости спорта:Букмекеры дали прогноз на футбольный матч "Шахтер" -"Манчестер Сити".

18 сентября футболисты донецкого "Шахтера" в Харькове сыграют матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов-2019/2020 против чемпиона Англии "Манчестер Сити".

Букмекеры в этом поединке считают явным фаворитом британский клуб.

Лидер букмекерского дела - кнотора William Hill победу украинской команды оценивает коэффициентом 10,00, ничью - 5,50, победу "Манчестер Сити" - 1,28.

Жребий уже третий раз подряд сводит "Шахтер" и "МС" в Лиге чемпионов. Англичане выиграли три встречи из четырех при внушительной разнице мячей 12:2.

В чемпионатах своих стран обе команды в минувшие выходные прошли через напряженные матчи. Чемпионы Украины со счетом 4:3 вырвали победу у луганской "Зари" и с максимальным количеством очков (21) продолжают уверенно лидировать в турнирной таблицы. А вот обладатели "золота" английской Премьер-лиги потерпели сенсационное поражение от новичка высшего дивизиона "Норвича" — 2:3. Отставание "МС" от лидирующего "Ливерпуля" теперь составляет пять очков.

Встречу будут обслуживать судьи из Португалии. Главный арбитр - Артур Диаш, лайнсмены - Руй Тавареш і Паулу Соареш, четвертый рефери - Угу Мигел.

В другом матче группы C Лиги чемпионов загребское "Динамо" примет итальянскую "Аталанту", в которую летом перешел хавбек сборной Украины Руслан Малиновский.

Поединок "Шахтер" - "Манчестер Сити" начнется в среду на харьковском стадионе "Металлист" в 22.00. Игру в прямой трансляции покажет телеканал "Футбол 2".