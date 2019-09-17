Скачать
Вторник, 17.09.2019
Сборная Украины по волейболу обыграла Черногорию на ЧЕ-2019
Сборная Украины по волейболу обыграла Черногорию на ЧЕ-2019
Жан Беленюк - двукратный чемпион мира по борьбе
Жан Беленюк - двукратный чемпион мира по борьбе
Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов на ТВ: где смотреть матчи 17 сентября
Лига чемпионов на ТВ: где смотреть матчи 17 сентября

Букмекеры не верят в Шахтер в матче против Манчестер Сити

Букмекеры не верят в Шахтер в матче против Манчестер Сити
13:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Букмекеры дали прогноз на футбольный матч "Шахтер" -"Манчестер Сити".

18 сентября футболисты донецкого "Шахтера" в Харькове сыграют матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов-2019/2020 против чемпиона Англии "Манчестер Сити".

Букмекеры в этом поединке считают явным фаворитом британский клуб.

Лидер букмекерского дела - кнотора William Hill победу украинской команды оценивает коэффициентом 10,00, ничью - 5,50, победу "Манчестер Сити" - 1,28. 

Жребий уже третий раз подряд сводит "Шахтер" и "МС" в Лиге чемпионов. Англичане выиграли три встречи из четырех при внушительной разнице мячей 12:2. 

В чемпионатах своих стран обе команды в минувшие выходные прошли через напряженные матчи. Чемпионы Украины со счетом 4:3 вырвали победу у луганской "Зари" и с максимальным количеством очков (21) продолжают уверенно лидировать в турнирной таблицы. А вот обладатели "золота" английской Премьер-лиги потерпели сенсационное поражение от новичка высшего дивизиона "Норвича" — 2:3. Отставание "МС" от лидирующего "Ливерпуля" теперь составляет пять очков.

Лига чемпионов на ТВ: где смотреть матчи 17 сентября

Встречу будут обслуживать судьи из Португалии. Главный арбитр - Артур Диаш, лайнсмены - Руй Тавареш і Паулу Соареш, четвертый рефери - Угу Мигел.

В другом матче группы C Лиги чемпионов загребское "Динамо" примет итальянскую "Аталанту", в которую летом перешел хавбек сборной Украины Руслан Малиновский.

Поединок "Шахтер" - "Манчестер Сити" начнется в среду на харьковском стадионе "Металлист" в 22.00. Игру в прямой трансляции покажет телеканал "Футбол 2".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, АПЛ, УПЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Клопп вероятнее всего покинет Ливерпуль: названа причина
02 Экс-тренер Динамо: Сейчас киевляне показывают футбол уровня Второй лиги
03 Тайсона Фьюри отстранили от бокса
04 Клопп назвал лучшую команду современного футбола
05 Астон Вилла - Вест Хэм: Ярмоленко вышел в стартовом составе "молотобойцев"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь