Барселона готовит сумасшедший контракт для юного таланта

Новости спорта:Асу Фати может подписать улучшенный контракт с каталонцами.

Барселона намерена удержать своего юного вингера Асу Фати и готова предложить ему новый 5-летний контракт, сообщает AS со ссылкой на радиошоу Club de la Mitjanit.

За продление контракта 16-летний гвинеец получит бонус в размере 700 тысяч евро, а его зарплата в клубе будет напрямую зависеть от того, пройдет ли Фати в первую команду.

Если Ансу продолжит выступать в составе Барселоны Б, клуб обязуется выплачивать ему 300 тысяч евро в год. Если же Фати будет попадать в обойму команды Эрнесто Вальверде, его оклад вырастет до миллиона евро за год.

В конце августа сенсационный вингер стал сначала вторым самым молодым игроком Барселоны в элитном испанском дивизионе, а после гола в матче с Осасуной — самым молодым автором забитого мяча блаугранас в чемпионате.

Сегодня Барселона сыграет с дортмундской Боруссией в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 по киевскому времени.