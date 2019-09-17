Скачать
Вторник, 17.09.2019
Сборная Украины по волейболу обыграла Черногорию на ЧЕ-2019
Сборная Украины по волейболу обыграла Черногорию на ЧЕ-2019
Жан Беленюк - двукратный чемпион мира по борьбе
Жан Беленюк - двукратный чемпион мира по борьбе
Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов на ТВ: где смотреть матчи 17 сентября
Лига чемпионов на ТВ: где смотреть матчи 17 сентября

Барселона готовит сумасшедший контракт для юного таланта

Барселона готовит сумасшедший контракт для юного таланта
13:29 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Асу Фати может подписать улучшенный контракт с каталонцами.

Барселона намерена удержать своего юного вингера Асу Фати и готова предложить ему новый 5-летний контракт, сообщает AS со ссылкой на радиошоу Club de la Mitjanit.

За продление контракта 16-летний гвинеец получит бонус в размере 700 тысяч евро, а его зарплата в клубе будет напрямую зависеть от того, пройдет ли Фати в первую команду.

Если Ансу продолжит выступать в составе Барселоны Б, клуб обязуется выплачивать ему 300 тысяч евро в год. Если же Фати будет попадать в обойму команды Эрнесто Вальверде, его оклад вырастет до миллиона евро за год.

Клопп назвал лучшую команду современного футбола

В конце августа сенсационный вингер стал сначала вторым самым молодым игроком Барселоны в элитном испанском дивизионе, а после гола в матче с Осасуной — самым молодым автором забитого мяча блаугранас в чемпионате.

Сегодня Барселона сыграет с дортмундской Боруссией в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Асу Фати.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Клопп вероятнее всего покинет Ливерпуль: названа причина
02 Экс-тренер Динамо: Сейчас киевляне показывают футбол уровня Второй лиги
03 Тайсона Фьюри отстранили от бокса
04 Клопп назвал лучшую команду современного футбола
05 Астон Вилла - Вест Хэм: Ярмоленко вышел в стартовом составе "молотобойцев"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь