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Дисквалификация Неймара официально сокращена

Дисквалификация Неймара официально сокращена
13:59 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бразильский футболист Неймар сможет принять участие в матче Лиги чемпионов ПСЖ против Брюгге.

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем официальном сайте огласил итоги рассмотрения апелляции со стороны «Пари Сен-Жермен» на дисквалификацию нападающего Неймара, распространяющуюся на еврокубковые матчи.

Жалоба французского клуба была частично удовлетворена – срок отстранения бразильца был сокращён с трёх до двух матчей. Таким образом, форвард сможет принять участие в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге», но пропустит встречи с «Реалом» и «Галатасараем» в 1-м и 2-м турах соответственно.

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Напомним, после ответного матча 1/8 финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:3) Неймар, не принимавший участия во встрече, раскритиковал судей в социальных сетях.

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Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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